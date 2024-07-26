Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Temmuz 2024 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Akdağmadeni ilçesinde cezaevinden kaçan H.D. ve O.K. isimli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “25 Temmuz 2024 tarihinde Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve hakkında ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan (4 yıl 2 ay) kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.D. isimli şahıs ve hakkında ‘Kültür Varlıklarını Bulmak Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj Yapmak’ suçundan (5 yıl 6 ay) kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K. isimli şahıs Akdağmadeni ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan H.D. ve O.K. isimli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak adli makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.