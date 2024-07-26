Kayseri-Ankara kara yolundaki Kalkancık Mahallesi'nde S.D. (35) idaresindeki 55 ABV 398 plakalı otomobil ile Faruk B'nin (69) kullandığı 48-TJ-JZ Hollanda plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, S.D. ve eşi L.D. (32) olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları D.D. (12), H.D. (5), H.C.D. (14) ile Hollanda'dan gelen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.