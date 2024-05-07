Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve SORGED koordinatörlüğünde Almanya, İtalya, Romanya ve Makedonya ülkelerinin ortaklığında Erasmus+ Gençlik Değişimleri kapsamında yürütülen "Sağlıklı Yaşam için Spor" başlıklı proje kapsamında Yozgat’a gelen gönüllü gençler, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver Yaşar’ı ziyaret ederek sorular sordu.

Gençlerin sorularını yanıtlan Rektör Yaşar, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz ise “Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve SORGED koordinatörlüğünde Almanya, İtalya, Romanya ve Makedonya ülkelerinin ortaklığında Erasmus+ Gençlik Değişimleri kapsamında yürütülen "Sağlıklı Yaşam için Spor" başlıklı projemizin katılımcılarıyla birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Enver Yaşar hocamızı ziyaret ettik. Rektör hocamız gençlerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Gençlerle sohbet ederek gençlerin sorularını cevapladı. Gençler Rektör hocamızın gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı memnun kalarak teşekkür etti. İlgi ve alakalarından dolayı Sayın Rektör hocamıza tüm gençler adına çok teşekkür ederiz” dedi.