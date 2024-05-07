Yozgat İl Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu ile hac vazifesini yerine getirmek üzere Yozgat’tan kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik “Hac Eğitim Seminerleri” devam ediyor.

Önceki hafta “Hac Yolcuları Eğitim Seminerleri” kapsamında Çekerek’te; Sorgun, Çekerek, Aydıncık ve Kadışehri ilçelerinden kutsal beldelere gidecek hacı adaylarına yönelik seminer veren İl Müftüsü Ali Gülden, hafta boyunca farklı ilçelerde gerçekleştirilecek olan hac seminerlerinden ilkini Yerköy ilçesinde gerçekleştirdi.

Kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirilen seminere İl Müftüsü Ali Gülden, İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, Yerköy İlçe Müftüsü Remzi Çalık ve Hac Umre Şube Müdürü Yusuf Özel katıldı.

Açılış konuşmasını Yerköy İlçe Müftüsü Remzi Çalık’ın yaptığı seminerde, Şube Müdürü Yusuf Özel “Hacda önemli hususlar ve Mekke ziyaret yerleri” konularına değindi.

Seminerin devamında İl Müftüsü Ali Gülden, hac kuraları çıkmaları sebebiyle hacı adaylarını tebrik ederek, “Hac Yolculuğundan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık, Hac ve Umrede Bir Arada Yaşama Bilinci” konularında seminer verdi. Hac ibadetinin yapılışı ve haccın fıkhi boyutuna da değinen Gülden; “Hac ibadeti, Müslümanlar için önemli bir ibadettir ve manevi bir yolculuktur. Bu nedenle, hacı adaylarımızın bu kutsal yolculuğa hazırlıklı olmaları ve ibadeti doğru bir şekilde yerine getirmeleri büyük önem taşımaktadır. Hac ibadetinin her aşamasında Rabbimize daha yakın olmak ve manevi bir derinlik elde etmek dileğiyle, hacı adaylarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Gülden, hacı adaylarına “Rabbim yapacağınız ibadetlerinizi ve edeceğiniz dualarınızı kabul eylesin” dileklerinde bulundu.

Seminer sonrasında Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan’ın imzasıyla hac seminerine katılım belgesi hacı adaylarına takdim edildi.

İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner’de hacda kadın olmak ve kadınlara özel durumlar konusuyla ilgili kadın hacı adaylarını bilgilendirdi.

Gülden, seminerin ardından 17 Ağustos 2011 yılında Hakkari ili Çukurca ilçesi mevkiinde şehit olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erhan Ar’ın vefat eden annesi Medine Ar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.