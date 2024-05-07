Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir başkanlığında yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında toplantı yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yıldız, Şube Müdürü Sebahattin Çakmak ve okul müdürleri katıldı.

Okul müdürlerinin taleplerinin dinlendiği toplantıda, öğrencilerin daha kaliteli eğitim hizmeti alabilmesi için yürütülecek çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, inşasına başlanan okulların son durumu da ele alındı.

Kaymakamlıktan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Kaymakamımız Sayın Ahmet Nuri Demir, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yıldız ve Şube Müdürü Sebahattin Çakmak ile birlikte okul müdürleriyle bir araya gelerek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında toplantı yaptı.

Eğitim ve öğretimin sonunda sınava girecek öğrenciler üzerinde yürütülen faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Kaymakamımız Sayın Demir, okul müdürlerinin taleplerini dinleyerek, öğrencilerin daha kaliteli eğitim hizmeti alabilmesi için yürütülecek çalışmalar konusunda bilgi paylaşımında bulundu. İnşasına başlanan okulların son durumu da toplantıda ele alındı” ifadelerine yer verildi.