Akdağmadeni ilçesine yapılacak olan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası için sözleşme imzalandı.

Yozgat İl Özel İdaresi ve yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ilçeye kazandırılacak.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, “Akdağmadeni ilçemize yapılacak olan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, yiğitler şehri Yozgat'ımıza hayırlı olsun. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.