Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, Dünya Astım Günü dolayısıyla açıklama yaparak astım ilaçlarının doğru kullanılmasının tedavide etkin rol oynadığını söyledi.

Astım, akciğer içi hava yollarında mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının daralması sonucu ortaya çıkan kronik bir akciğer hastalığıdır. Astım tekrarlayan ve ataklar halinde gelen nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı/hışıltı/ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösteren bir hastalıktır.

Doğru tanı için yakınmaların değerlendirilmesinin yanı sıra solunum fonksiyon testlerinin yapılması ve geriye dönüşümlü bu hava yolu darlığının gösterilmesi önem arz ediyor.

Hiçbir ilacın astımı tamamen ortadan kaldıramadığını ama doğru kullanıldığında ve astımı tetikleyici unsurlardan uzak durulduğunda astım belirtilerinin kontrol altına alındığını ifade eden Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, günlük yaşamda sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın, solunan ortam havasını temiz tutmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığı belirtti.

Astım hastalarının konforlu bir yaşam sürebilmesi için astım ilaçlarının hekimin tavsiye ettiği şekilde kullanılması gerektiğini söyleyen Başhekim Kozan, “Sağlık kurumlarında uygulanan astım tedavisinin amacı hastalığın şikayetlerinin kontrol altına alınması ve hastanın yaşamını normale en yakın şekilde devam ettirilmesidir. Uygun ilaç tedavisinin verilmesi ve astım tetikleyicilerinden uzak durulması ile astım belirtileri kontrol altına alınabilmektedir. Astım tedavisinin dünya çapında uzmanlar tarafından her yıl yenilenen rehberlerle belirlenmektedir. Bu alınan kararlarda en önemli yenilik nefes açıcı ilaçların astım tedavisinde artık tek başına kullanılması yerine mutlaka asıl tedavi edici ilaç olan inhaler kortizon ile birlikte alınması önerisidir. Tedaviyle astımlıların önemli bir kısmı iş ve okul dahil günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile ilgili herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler. Astım ilaçlarının büyük bir kısmı inhalasyon yanı soluk alma yolu ile kullanılan ilaçlardır ve bu yolla daha az yan etki ile direk hava yollarında istenen tedavi edici etkiyi oluştururlar. Bu cihazların önerilen şekilde doğru kullanılması tedavinin etkin yapılabilmesi için çok önemlidir” dedi.