Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Kırmızı tarafından gerçekleştirilen ameliyatla 46 yaşındaki Osman Başak isimli hasta sağlığına kavuştu.

Türkiye ve dünyada giderek artmakta olan obezite, birçok hastalık ve komplikasyonlara kapı aralıyor. Temeli yanlış ve sağlıksız beslenmeye dayanan obezite, her yaştan ve cinsiyetten hastaların yaşam kalitesini azaltıyor. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kırmızı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatıyla çağın hastalığı obezite ve obezite sonucu oluşabilecek yandaş hastalıkların önüne geçilmekte.

Doç. Dr. Kırmızı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Obezite günümüzde giderek artan önemli bir sağlık sorunudur. Yaşam tarzı değişiklikleri, diyet veya bazı ilaç tedavilerine rağmen kilo veremeyenlerde obezite cerrahisi önerilen bir tedavi yöntemidir. Birçok cerrahi yöntem uygulanmakla birlikte, temel hedef mideyi küçültmek ve ince bağırsaktan gıda emilimini azaltmaktır. Her obez hastaya bu ameliyatların yapılması uygun olmayabilir. Hastaların belli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bu yüzden hastalara kliniğimizde bazı testler ve tetkikler yapılmakta. Daha sonra kişiye uygun obezite cerrahisi uygulanır. Tabi ki her cerrahi işlemde olduğu gibi obezite cerrahisinde de, komplikasyonlar görülebilir. Bu yüzden tecrübeli bir ekibin yürütmesi gereken bir süreçtir. Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde, bir süre önce başladığımız obezite cerrahisine başarılı sonuçlar alarak devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.