Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düşük faizli yatırım ve işletme kredisi sulama projeleri eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri personellerine yönelik 1 Mayıs 2024 tarih ve 32533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımsal Üretime Dair Faiz ve Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi ve Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği, Tebliğ No:2024/15 Madde 21’de geçen ‘Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımları’ hükümleri doğrultusunda iş ve işlemlerin gidişatı konusunda bilgiler verildi.

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ahmet Çetin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda projenin açılış konuşması yaptı.

Toplantıda Ziraat Mühendisi Emine Esra Aras ve Ziraat Mühendisi Rabia Nur Pınarcı sunum yaptı.