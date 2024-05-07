Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16 saatlik Temel İlkyardım Eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü eğitmenleri, Saraykent Devlet Hastanesi ve Bozok Üniversitesi’nde Temel İlkyardım Eğitimi vererek personeli ve öğrencileri bilgilendirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü eğitmenlerinden ATT Hüseyin Körkoca ve AABT Gülüzar Kunduz tarafından Saraykent Devlet Hastanesi personeli ve Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri öğrencilerine yönelik 16 saatlik Temel İlkyardım Eğitimi verildi.