Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen ve bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Şenlikleri başladı.

Bu yıl 03-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ve lise öğrencilerinin de bu yıl ilk kez katıldığı Bozok Üniversitesi Spor Şenliklerinde, futbol, voleybol, basketbol, tenis, masa tenisi, satranç ve badminton kategorilerinde müsabakalar yapılacak.

Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Spor Şenlikleri açılış törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Üniversite Halk oyunu ekibinin gösterisiyle başlayan tören Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü’nün konuşmasıyla devam etti. Prof. Dr. Güçlü, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Spor Şenliklerine ilişkin bilgiler aktardı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak voleybol müsabakası öncesi öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Protokolün başlama atışı yapılmasıyla liseler arası hazırlık maçıyla şenlik start aldı.