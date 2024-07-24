Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kader, Bozok Fm’de dünyada halk sağlığının en büyük tehditlerinden biri olan HPV virüsü ve korunma önlemlerini anlattı.

HPV’nin yol açtığı hastalıklar ve önlemlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kader, HPV (Human Papilloma Virüsü) aşısının HPV virüsüne karşı birincil derecede koruyuculuk sağladığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Kader, Aşının kadınlarda rahim ağzı kanseri başta olmak üzere dış genital organlar, makat, erkeklerde penis her iki cinsiyette ise baş-boyun ve boğaz kanserleri ile siğillere yönelik koruyucu etkisi olduğu söyledi.

HPV’nin sinsi bir virüs olduğunu ve dikkate alınmadığı takdirde kansere davetiye çıkardığına vurgu yapan Prof. Dr. Kader “HPV aşıları en çok kanser nedeni olan HPV tipleriyle, siğillere neden olan HPV tiplerine karşı geliştirilmiştir. HPV aşısı, çocuklar için cinsiyet fark etmeksizin 11-12 yaşında yapılmalıdır. Zamanında aşılanmayan erkek çocukları 45 yaşına kadar aşılanabilirler. Kadınlarda yaş için bir üst sınır bulunmaz, cinsel yönden aktif olsa dahi her yaşta aşı yapılabilir ve aynı koruyuculuğa sahiptir. Ancak aşının içeriğinde bulunmayan diğer kanser yapıcı HPV tipleri aşıya rağmen kanser geliştirebilirler. Bu nedenle aşılı olunması durumunda dahi düzenli olarak hekim kontrolünden geçmek önemlidir” ifadelerini kullandı.