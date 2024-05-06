İskele kebap Yozgat’ta hizmete açıldı.

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İşletmeciliğini Eren Yıldızın yaptığı İskele Kebap yaklaşık 20 gündür Yozgatlı vatandaşlara hizmet veriyor.

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İskele Kebap işletme sahibi Eren Yıldız yaptığı açıklamada, “Hizmete giren işletmemiz Yozgat Merkez Sarraflar caddesi şemsiyeli sokakta hizmete açıldı. Yaklaşık 20 gündür Yozgatlı vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Menümüz Yerköy’de yapılan ve içerisinde kaburgası, incik etinden oluşan İskele Kebabımız mevcut" dedi.

Yozgata Yeni Lezzet (3)

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Yıldız, "Menümüzün yanında etin suyunda yapmış olduğumuz bol tereyağlı bulgur pilavımız bulunuyor. Çeşitli yemek çeşitlerimizle hizmet veriyoruz. Şuan 5 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yozgat’a yeni bir lezzet katmak istedik. Lokantamızda aile salonumuz mevcuttur vatandaşlarımız nezih bir ortamda yemek yiyebiliyorlar. Yozgat’ta olmayan bir lezzeti getirdik. Müşterilerimizden olumlu sonuçlar alıyoruz. Yozgat’ta güzel bir lezzet yakaladık hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Alpaslan Demir