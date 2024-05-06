Koton'un borsada işlem görmesiyle ilgili son gelişmeler şöyle: Koton Mağazacılık, 30,50 TL hisse payıyla halka arz edildi ve geçen hafta halka arz edildi.

Halka arz sonucunda, toplamda 3.471.254 yurt içi bireysel yatırımcıya dağıtım yapıldı ve halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL olarak gerçekleşti.

Şirketin 1 TL nominal payları, 30,50 TL fiyatla halka arz edildi ve halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL olarak gerçekleşti.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanlarından oluşan yatırımcılara tahsis edilen payların 1,4 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 4,8 katı talep toplandı. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,9 katı talep toplandı. Toplamda 3.473.380 yatırımcıya dağıtım yapıldı ve Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının %5'inden fazla pay alan gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır.

Koton'un BIST kodu olan 'KOTON' ile Yıldız Pazar'da işlem görmesi Mayıs ayının ilk haftasında beklenmektedir. Bu süreç, talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından gerçekleşecektir.