Trafikteki araçlardan vergi gelirlerinin daha etkin bir şekilde toplanabilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Bu düzenlemeye göre, akaryakıt alan araçların plakalarını otomatik olarak tanıyan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) zorunlu hale getiriliyor.

UTTS, araçların yakıt depolarına monte edilen elektronik bir etiket olan Taşıt Tanıma Birimi (TTB) aracılığıyla işler. Bu sistem, akaryakıt istasyonlarında bulunan okuyucu cihazlar sayesinde araç plakalarını otomatik olarak tanıyarak yakıt alımı sırasında manuel plaka kaydı yapma gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Bu sayede, akaryakıt satışlarında vergi kayıplarının önlenmesi ve işlemin otomatikleştirilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenlemeye göre, iş yerlerine ait ya da kiralanmış ticari araçlara 31 Aralık 2024 tarihine kadar TTB takılması zorunlu hale geliyor. Bu tarihten itibaren TTB takılı olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak ve cezai işlem uygulanacak.

Ayrıca, TTB cihazında dijital olarak saklanan plaka bilgisi akaryakıt alımı sırasında otomatik olarak okunacak ve Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz'a iletilerek akaryakıt giderlerinin beyanında kullanılan fiş ve faturalara plaka bilgileri otomatik olarak işlenecek. Böylece, usulsüz fatura uygulamaları engellenecek ve vergi kayıplarının önüne geçilecek.

TTB'lerin takılması ve işletilmesi ile ilgili detaylar 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğde belirtilmiştir. TTB takma işlemi yaklaşık 15 dakika sürmektedir ve TTB'lerin fiyatı yetkili firmalara göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün web siteleri ziyaret edilebilir.