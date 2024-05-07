Öte yandan başka yer yok kaçacak
Var diyenin yüzü karalı işte
Yürüyen duracak konan göçecek
Bu yalan dünyanın kuralı işte 

Vakit tamam olup gelince çağrı
Ya kaza bahane, ya da bir ağrı
Sağ yanı üstünde kıbleye doğru
Toprağın altında sıralı işte

Ne şairlik kalır ne de yazarlık
Ne kayırma olur ne de pazarlık
Bir Fatiha oku bura mezarlık
Ufak bir yolu var aralı işte 

Âdemden bu yana dünyaya dolan 
Doğru olan ölüm gerisi yalan 
Sevdiğinden ayrı ağlayıp kalan
Ta ki can evinden yaralı işte 

Ömür gün geçtikçe daim kısalır
Ne fazla ne eksik bir nefes alır
Yaratılan gider emreden kalır
Hükmedenin hükmü duralı işte

Âşık İdris şükür mümin insanım
Cahim de yanmasın ruh ile canım 
İkrarı söylesin dilim lisanım
Evim kabristandır oralı işte