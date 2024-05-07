Öte yandan başka yer yok kaçacak

Var diyenin yüzü karalı işte

Yürüyen duracak konan göçecek

Bu yalan dünyanın kuralı işte

Vakit tamam olup gelince çağrı

Ya kaza bahane, ya da bir ağrı

Sağ yanı üstünde kıbleye doğru

Toprağın altında sıralı işte

Ne şairlik kalır ne de yazarlık

Ne kayırma olur ne de pazarlık

Bir Fatiha oku bura mezarlık

Ufak bir yolu var aralı işte

Âdemden bu yana dünyaya dolan

Doğru olan ölüm gerisi yalan

Sevdiğinden ayrı ağlayıp kalan

Ta ki can evinden yaralı işte

Ömür gün geçtikçe daim kısalır

Ne fazla ne eksik bir nefes alır

Yaratılan gider emreden kalır

Hükmedenin hükmü duralı işte

Âşık İdris şükür mümin insanım

Cahim de yanmasın ruh ile canım

İkrarı söylesin dilim lisanım

Evim kabristandır oralı işte