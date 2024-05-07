Öte yandan başka yer yok kaçacak
Var diyenin yüzü karalı işte
Yürüyen duracak konan göçecek
Bu yalan dünyanın kuralı işte
Vakit tamam olup gelince çağrı
Ya kaza bahane, ya da bir ağrı
Sağ yanı üstünde kıbleye doğru
Toprağın altında sıralı işte
Ne şairlik kalır ne de yazarlık
Ne kayırma olur ne de pazarlık
Bir Fatiha oku bura mezarlık
Ufak bir yolu var aralı işte
Âdemden bu yana dünyaya dolan
Doğru olan ölüm gerisi yalan
Sevdiğinden ayrı ağlayıp kalan
Ta ki can evinden yaralı işte
Ömür gün geçtikçe daim kısalır
Ne fazla ne eksik bir nefes alır
Yaratılan gider emreden kalır
Hükmedenin hükmü duralı işte
Âşık İdris şükür mümin insanım
Cahim de yanmasın ruh ile canım
İkrarı söylesin dilim lisanım
Evim kabristandır oralı işte