Türkiye’de 1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarihlerinin “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” olarak kutlandığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Şahin, çalışma hayatının en önemli konularından biri olan iş sağlığı ve güvenliği konusunun tüm ülkelerin karşı karşıya olduğu ortak bir sorun olduğunu belirtti.

Bu konunun doğrudan insan sağlığı ve hayatı ile ilgili olduğunu ve hiçbir şeyin insandan daha değerli olmadığını altını çizen Şahin, “Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının yüzde 98'i, meslek hastalıklarının yüzde 99'u önlenebilir iken; gerekli önlemler alınmadığı için her yıl iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı birçok kayıp yaşanmaktadır. İşyerlerinde önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği anlayışı ile hareket edilerek, tüm süreçlerde birinci önceliğin İş Sağlığı ve Güvenliğine verilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması mutlaka sağlanmalıdır. Ülkemizin geleceğe güven ve refah içinde ulaşması adına çalışma yaşamımıza yenilikler getiren ‘6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ 2015 yılından bu yana ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ felsefesi ve ‘Önlemek Ödemekten Daha Ucuzdur’ yaklaşımıyla yürürlüktedir” dedi.

İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 10 ALTIN KURAL

Şahin, iş güvenliği için 10 altın kuraldan bahsederek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yapılacak işteki riskleri değerlendirin ve risk alarak hiç bir iş yapmayın. Sahanızı temiz ve düzenli tutun. Temiz ve düzenli saha emniyetli sahadır. Yapılacak iş ile ilgili gerekli iş izinlerini alın. Göreviniz dışında hiç bir iş yapmayın ve hiç bir makinayı kullanmayın. Doğru, emniyetli, standart makina, elaleti ve ekipman kullanın. Her kullanımdan önce makina, ekipman ve elaletlerini emniyet yönünden kontrol edin. Gerekli kişisel koruyucu ekipmanlarınızı sürekli kullanın. Çalışma sahasında araç trafiğine dikkat edin. Vinç yükleri altına girmeyin ve yük altından geçmeyin. Emniyet talimatlarına uyun. Kendiniz ve başkalarının güvenliğini gözetin.”