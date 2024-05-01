İlkbahar aylarında tohumu atılan sebze fideleri, Yozgat'ta birçok noktada satışa sunulmaya başladı.

Yozgat’ta havaların ısınmasıyla birlikte yetiştirilen domates, salatalık, biber gibi birçok sebze fideleri tezgahlarda satışa sunulmaya başladı. 3 liradan satışa sunulan sebze fideleri, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Yıllardır fide satıcılığı yaptığını söyleyen Yusuf Kaya, fidelerin bir kısmının il dışından bir kısmının da yerli fide olduğunu belirterek vatandaşların en fazla, domates, salatalık ve biber fidesini tercih ettiğini söyledi.

Domates, salatalık, biber, Kavun, karpuz, Bamya fidesinin ise 3 liraya satıldığını dile getiren Kaya, fide sezonunun sadece bir ay sürdüğünü ifade etti.

Kaya, “Fide satışlarımız yeni başladı. Vatandaşlarımız bahçelerine ve tarlalarına aldıkları fideleri dikerek yaz mevsiminde sebze ihtiyaçlarını karşılıyorlar” dedi.