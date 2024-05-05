Yozgat’ta yağışların istenilen seviyede gitmemesi nedeniyle merkeze bağlı Musabeyli köyünde öğle namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Yozgat il merkezi ve ilçelerinde yaşanan kuraklık nedeniyle vatandaşlar yağmur duası yapmaya devam ediyor. Beklenilen yağışın istenilen seviyede gitmemesi nedeniyle özellikle köylerde sıkıntı yaşayan vatandaşlar, vakit namazları sonrası cemaatle birlikte yağmur duası ediyor. Yozgat’ın merkeze bağlı Musabeyli köyünde İl Müftülüğünden Vaiz Hacı Mehmet Taşçı ve Hazreti Osman Camii İmam Hatibi Bekir Savaş öncülüğünde ellerini semaya açan vatandaşlar, okunan dualara hep birlikte amin diyerek yağmur yağması için dua etti.

Köy sakinleri, ekili tarım alanlarının yanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirten cami cemaatinden Burak Şahingöz, "Ekinlerimiz yanmak üzere, bizler de köylüler olarak toplandık ve Rabbimize yağmur için dua ediyoruz. Allah korusun yağış olmazsa bütün emeklerimiz, ürünlerimiz heba olacak. İnşallah yağmur bol olur. Rabbim bizleri kıtlık ve kuraklıktan muhafaza eylesin. Çiftçimize bolluk, bereket versin" dedi.