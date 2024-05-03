Bozok Üniversitesi Yozgat Masa Tenisi Takımı, KYK Bölge Müsabakalarında bölge birincisi oldu.

Kırşehir’de 28-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen KYK Bölge Müsabakaları masa tenisinde Bozok Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Yozgat Masa Tenisi Takımı bölge birincisi olarak Türkiye Şampiyonasında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı.

Üniversiteden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Üniversitemiz öğrencileri masa tenisinde bölge birincisi oldu. Bu yıl 28-30 Nisan tarihleri arasında Kırşehir’de düzenlenen KYK Bölge Müsabakalarında üniversitemiz öğrencilerinden oluşan Yozgat Masa Tenisi Takımı bölge birincisi olarak Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

Gösterdikleri başarıdan dolayı bizleri gururlandıran üniversitemiz öğrencilerinden Büşra Alpar, Ayşe Durgun, Feyza Sude Demir ve Seher Akıncı’yı tebrik eder başarılarının devamını dileriz” denildi.