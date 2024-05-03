Sarıkaya ilçesi Namık Kemal İlkokulunda plastik ve pil atıklarının çevreye verdiği zararlarla ilgili farkındalık etkinliği düzenledi.

Namık Kemal İlkokulu 3-C Sınıf Öğretmeni Ebru Deniz rehberliğinde öğrenciler tarafından okul içi farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Yapılan etkinlikte öğrenciler, 26 şubeyi ziyaret ederek “Temiz çevre temiz doğa” temasıyla sunumlar yaptı.

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili Sarıkaya Kaymakamlığı Namık Kemal İlköğretim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, “Plastik ve pil atıklarının çevreye verdiği zararlarla ilgili 3-C Sınıf Öğretmenimiz Ebru Deniz rehberliğinde öğrencilerimiz okul içi farkındalık etkinliği düzenledi. 26 şubemizi ziyaret eden öğrencilerimiz arkadaşlarına ‘Temiz çevre temiz doğa’ temasıyla sunumlar yaptı.

Bu faydalı etkinlikten dolayı sınıf öğretmenimiz ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bilinçli nesiller, temiz bir çevre” ifadelerine yer verildi.