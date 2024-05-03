Yozgat Valiliği tarafından İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince 16-30 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan trafik faaliyetleri kapsamında; il genelinde 8 bin 642 şahsın ve 6 bin 472 aracın sorgulandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Güvenlik güçlerimiz, ilimizde asayişin sağlanması, halkımızın can ve mal güvenliği, huzuru için özveri ve kararlılıkla çalışmaya aralıksız devam etmektedir.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerimizin 16-30 Nisan 2024 tarihleri arasında yapmış oldukları trafik faaliyetleri kapsamında; il genelinde 8 bin 642 şahıs ve 6 bin 472 araç sorgulanmıştır. 267 araca cezai işlem uygulanmıştır. 3 sürücünün alkollü olarak araç kullanma ihlalinden sürücü belgesi geri alınmıştır. 27 araç trafikten men edilmiştir.”