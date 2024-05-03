Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği Hafızlık Projesi Sorgun’da uygulanmaya başlanacak.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü arasında yapılan protokol gereğince Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulunda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında 4. sınıfı bitiren ve 5. sınıfa geçen öğrencilerimiz için Hafızlık Proje sınıfları oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda çift kanatlı eğitim alarak proje sınıfına kayıt yaptırmak isteyenler 1-30 Mayıs tarihleri arasında Sorgun Müftülüğü veya Sorgun Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Okuluna müracaat edebilecek.

Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın yaptığı açıklamada, “Proje kapsamında yapılacak sınavdan başarılı olanlar kayıtlarını yapabilecektir. Okula kayıt yaptıranlar dilerse Sorgun Müftülüğümüze bağlı yatılı kız-erkek Kur’an kurslarımızda kalacaklardır. Proje kapsamında öğrencilerden başarıdan başka hiçbir maddi talepte bulunulmayacaktır. Proje kapsamında öğrenci ve velilerimiz her aşamada bilgilendirileceksiniz. Çocuklarımızın örgün eğitimlerine herhangi bir olumsuz durum olmayacak bilakis ciddi kazanımlar elde edilecektir” ifadelerini kullandı.