İstanbul - Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki ilk sefer, 4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşti ve Yozgat da bu hattın istasyonları arasında yer aldı.

Söğütlüçeşme istasyonundan hareket eden tren, öğleden sonra Sivas'a ulaştı. Bu heyecan verici seferle birlikte bilet fiyatları da netlik kazandı. İşte detaylar:

BİLET FİYATI BELLİ OLDU

İstanbul - Sivas YHT'nin bilet fiyatları şu şekilde belirlendi: Ekonomi sınıfı için 905 lira, business sınıfı için ise bin 360 lira.

Yozgat ile İstanbul arasındaki YHT seferlerinin bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı: Söğütlüçeşme, Bostancı ve Pendik istasyonlarından Yozgat'a ekonomi sınıfı için 690 lira, business sınıfı için 820 lira.

Yozgat ile İstanbul arasındaki diğer güzergahlar için bilet fiyatları da şu şekilde belirlendi: Yozgat-İstanbul Bakırköy, Halkalı istasyonlarına ekonomi sınıfı için 650 lira, business sınıfı için ise 780 lira.

Bu gelişmelerle birlikte, Yozgatlılar artık daha hızlı ve konforlu bir şekilde İstanbul'a seyahat edebilecekler.