Türkiye'nin en büyük uranyum rezervi Nevşehir'de bulunuyor ve 22 bin tonluk bir kaynağı barındırıyor.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, son 10 yılda hız kazanan uranyum arama çalışmaları çerçevesinde, 2020 sonunda 580 bin 866 metre sondaj yapılarak bugüne kadar 11 bin 304 ton uranyum kaynağı tespit edildi. Bu, %283'lük bir artışla toplam 32 bin 35 tona ulaştı. Türkiye'deki en büyük uranyum kaynağı ise Nevşehir'de yer alıyor ve 22 bin tonluk bir rezerve sahip.

Nevşehir Radyoaktif Hammadde Aramaları Projesi kapsamında, 2011 yılında Nevşehir ili Gülşehir ilçesi Dadağı ve Gümüşyazı köyleri civarında başlayan jeolojik etüt çalışmaları sonucunda zengin uranyum rezervlerine ulaşıldı.

Uranyum'un çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır:

Nükleer enerji santrallerinde yakıt olarak kullanılması,

Uranil asetat analitik uygulamalarında kullanılması,

Zırh kaplama, gemi ve uçak yapımında kullanılması,

Seramiğe renk vermek amacıyla kullanılması,

Üretim reaktörlerinde, plütonyum hidrojen bombası yapımında kullanılması,

Nükleer patlayıcı yapımında kullanılması.

Uranyum, radyoaktif bir kimyasal element olup, simgesi "U" olarak bilinir. 1789 yılında Martin Heinrich Klaaproth tarafından keşfedilmiş ve 1841 yılında Eugene-Melchior Peligot tarafından izole edilmiştir. Uranyum, yaklaşık 6,6 milyar yıl önce süpernovalarda oluşmuştur ve yer kabuğunda bulunur. Kimyasal sembolü "U" olan uranyumun erime noktası 1132°C'dir.