04 - 10 Mayıs 2024 Trafik Haftası dolayısıyla Yozgat Valiliği tarafından açıklamada bulunuldu.

Valilik tarafından trafik kurallarına uymanın önemine değinildi.

Trafik kurallarına uymak hayat kurtardığını aktaran Valilik tarafından, “Yollarda güvenli olmak hepimizin sorumluluğu! 04 - 10 Mayıs 2024 Trafik Haftası vesilesiyle, trafikte can kayıplarını ve kazaları önlemeye yönelik farkındalık oluşturmak için hep birlikte seferber olalım. Unutmayalım ki; Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır. Hız sınırı, kırmızı ışık ve diğer trafik işaret ve kurallarına uymak kazaları önler. Emniyet kemeri ve kask kullanımı can güvenliğimiz için gereklidir. Alkollüyken veya dikkatimiz dağılmışken araç kullanmaktan kaçınmalıyız. Yaya ve bisikletlilere karşı dikkatli ve saygılı olmalıyız. Birlikte hareket ederek daha güvenli bir trafik ortamı” ifadelerine yer verildi.