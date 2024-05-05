Sorgun ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki ev kadını Hatice Çetin, geçimini sağlamak için yeni bir adım attı. Balıkesirli bir arkadaşından aldığı istiridye mantarı yetiştiriciliği bilgisini değerlendiren Çetin, Sorgun Belediyesi'nden aldığı malzeme ve tohum desteğiyle evinin bahçesinde üretim yapmaya başladı.

Başlangıçta sadece 5 metrekarelik bir alanda işe koyulan Çetin, 4 ay önce istiridye mantarı üretimine başladı. Kompost adı verilen 80 adet mantar üretim torbasıyla işe başlayan Çetin, bu alandan 100-150 kilogram arası mantar elde etmeyi hedefliyor.

Çetin, bu işi severek yaptığını belirterek, eğer destekler devam ederse alanını büyüterek üretimi artırmak istediğini dile getirdi. Mahallesinde "Mantar Ana" olarak tanınan Çetin, ürettiği mantarlarla hem kendi ailesinin hem de komşularının ihtiyacını karşılıyor ve aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Hatice Çetin, "Sorgun Belediye Başkanımızdan çadır istedim, o da bana çadır ve tohum desteğinde bulundu. Evimin bahçesinde 5 metrekare alanda mantar üretmeye başladım. Destek verildiği takdirde bu alanı büyütmek ve üretimi artırmak istiyorum. Burada 80 torbaya yakın mantar üretim torbası var, ilk etapta buradan 100 kilogramın üzerinde üretim yapmayı düşünüyorum" dedi.

Çetin, mantar üretimini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiğini ve bu işi severek yaptığını belirterek, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.