Biz dosta dostluğa veririz değer
Dost olmayan yere gelinemez ki
Sevgi gelip kalbe girmişse eğer
Ölenedek kalır silinemez ki
Bazen kar yağarken bakarım cama
İçimde yer kalmaz kedere gama
Güzelle bir ömür kalınır ama
Çirkinle bir Dakka kalınamaz ki
Sen çok mutlu musun sevgiden yana
Neşeyle gülersin hep kana kana
Niçin gülmüyorsun diyorsun bana
Gönül şen olmazsa gülünemez ki
Yaklaş aynalara bak usul usul
Bak ta güzelliği sen kendinde bul
Aransa Sivas’ı İzmir İstanbul
Daha bir benzerin bulunamaz ki
Şenlikler kurulur şenlenir köyler
Toplanır ozanlar türküler söyler
Âşık İdris gibi gariban beyler
Lakin kıymetimiz bilinemez ki