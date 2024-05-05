Biz dosta dostluğa veririz değer

Dost olmayan yere gelinemez ki

Sevgi gelip kalbe girmişse eğer

Ölenedek kalır silinemez ki

Bazen kar yağarken bakarım cama

İçimde yer kalmaz kedere gama

Güzelle bir ömür kalınır ama

Çirkinle bir Dakka kalınamaz ki

Sen çok mutlu musun sevgiden yana

Neşeyle gülersin hep kana kana

Niçin gülmüyorsun diyorsun bana

Gönül şen olmazsa gülünemez ki

Yaklaş aynalara bak usul usul

Bak ta güzelliği sen kendinde bul

Aransa Sivas’ı İzmir İstanbul

Daha bir benzerin bulunamaz ki

Şenlikler kurulur şenlenir köyler

Toplanır ozanlar türküler söyler

Âşık İdris gibi gariban beyler

Lakin kıymetimiz bilinemez ki