Çözemedim nasıl sırdır Âlimi
Bir nefsin peşinden koşan koşana
Kimselere diyemedim halimi
Aklım almaz gider şaşan şaşana
Kimi doğru kimi çok yalan söyler
Kalmadı eski tat düzensiz köyler
Gittikçe çoğaldı ağalar beyler
Kendini beğenip şişen şişene
Kime sorsan görür gibi yarını
Akıllanmış herkes sever karını
Düşünmezler cehennemin narını
Ganya kuyusunda pişen pişene
Bunların sırrına akıl ermiyor
Yalan varken doğruları görmüyor
Zengin garibana zırnık vermiyor
Yoksulun ardına düşen düşene
Âşık İdris boşa hayaller kurdun
Yanlışla uğraştın kendini yordun
Yıkık değirmende tam kırk gün kaldın
Buna diyorsun sen yaşam yaşana