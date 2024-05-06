Çözemedim nasıl sırdır Âlimi

Bir nefsin peşinden koşan koşana

Kimselere diyemedim halimi

Aklım almaz gider şaşan şaşana

Kimi doğru kimi çok yalan söyler

Kalmadı eski tat düzensiz köyler

Gittikçe çoğaldı ağalar beyler

Kendini beğenip şişen şişene

Kime sorsan görür gibi yarını

Akıllanmış herkes sever karını

Düşünmezler cehennemin narını

Ganya kuyusunda pişen pişene

Bunların sırrına akıl ermiyor

Yalan varken doğruları görmüyor

Zengin garibana zırnık vermiyor

Yoksulun ardına düşen düşene

Âşık İdris boşa hayaller kurdun

Yanlışla uğraştın kendini yordun

Yıkık değirmende tam kırk gün kaldın

Buna diyorsun sen yaşam yaşana