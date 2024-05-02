Toplantıda Yozgat Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı Servis ücretleri zam konusu konuşuldu.

Yozgat Belediyesi Ulaştırma Müdürü İdris Öztürk tarafından, YHT Garı Servis ücretlerinin vatandaş 20 liradan 30 liraya, öğrenci ise 15 liradan 20 veya 25 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Şuan ki ücretlerin mali giderleri karşılamadığını söyleyen Belediye Ulaştırma Müdürü İdris Öztürk, “Yaklaşık bir yıldır çalışıyor. İlk 6 ayını ücretsiz ondan sonraki 6 ayında ise öğrenciden 15, normal vatandaştan 20 lira ücret almaktayız. Buradan aldığımız ücret aldığımız yakıtı anca kurtarıyor. Çalışan otobüs ücretinin yükseltilmesini talep ediyoruz. Normal vatandaşın 30 lira olmasını, öğrencinin ise 20 veya 25 lira olmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise, “Özel bir servis. Şehir içi ulaşım olmaktan ziyade belediye otobüsü olarak görüldüğü için biraz da suiistimal edilen bir konu. Hızlı tren servisine başka bir hüviyet vermek istiyoruz. Şehir içi ulaşım olmaktan farklı bir olay. Hızlı tren servisi ismiyle çalışacak. Kötüye kullanım var şehir içi otobüslerde olduğu gibi. Ücret tarifelendirmesi ile ilgili Ulaştırma Müdürlüğümüzün talebi var. Takdir sizlerin” şeklinde konuştu.

Servisin doluluk oranını soran bir meclis üyesinin sorusuna cevap veren Belediye Ulaştırma Müdürü İdris Öztürk, “Günde 3 kez gidiş geliş yapılıyor. Ortalama yolcu sayısı 300-500 arasında değişiyor. Bunların bir kısmından da devletin verdiği hak gereği para alınmıyor” dedi.

Okunan madde sonrasında alınan kararla servis ücreti 15 lira olan öğrenci bilet fiyatı sabit kalırken servis ücreti 20 lira olan vatandaşın bilet fiyatı ise 25 liraya yükseltildi.