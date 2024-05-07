Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ve İleri Gazetesi İnternet Haber Sitesimiz Yazı İşleri Müdürü Zekiye Doğan tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk’e ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kayhan ve İleri Gazetesi İnternet Haber Sitesi Yazı İşleri Müdürü Doğan, göreve yeni başlayan Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk’e hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Fakülte hakkında da konuşulan ziyarette Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, “Fakülte için 20’ye yakın tablo aldım. Görsellik açısından bir farklılık olması adına. Bozkırın ortasında nilüfer çiçekleri açtıracağız. Kapının girişine nilüfer çizdik. Fakülte için çabalıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Odamdan başladım renklendirmeye. 4 duvarı sevmiyorum. Her tarafı da renklendirmeye çalışacağız” dedi.