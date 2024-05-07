Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, yapımı tamamlanan Osman Çavuş Anaokulu ile 100. Yıl Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nun 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında hizmete açılacağını söyledi.

Öcal, her iki okulun inşaatının tamamlanarak eğitim ve öğretime hazır hale getirildiğini belirtti.

Osman Çavuş Anaokulu'nun 8 derslikli olduğunu anlatan Öcal, "Modern mobilyaları, geniş oyun alanı, park ve çardakları ile yeni eğitim öğretim yılına hazırlandı. Ahmet Efendi Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nun inşaatı da tamamlandı. Donanımları geldi, yerleştirildi. Emeği geçen yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.