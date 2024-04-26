Selam ile başlar bizde muhabbet

Selamün aleyküm ve aleyküm selam

Böyle devam eder inandık elbet

Selamün aleyküm ve aleyküm selam

Dünya işlerinde zorlu insanlar

Mana aleminde karlı insanlar

Namuslu şerefli arlı insanlar

Selamün aleyküm ve aleyküm selam

Evvelinden tarihinden şanlılar

Yayla suyu içer dokuz canlılar

Hilal bıyık yağız delikanlılar

Selamün aleyküm ve aleyküm selam

Savaşta yatarlar siperlerine

Devreder nöbeti diğerlerine

Kahraman ordunun askerlerine

Selamün aleyküm ve aleyküm selam

Kurulan yuvanın karı çocuklar

Dört mevsimin ilkbaharı çocuklar

Gözümüzün nuru feri çocuklar

Selamün aleyküm ve aleyküm selam

Birlik ol dostunun yarasını sar

Dostlarını yokla hatırları sor

Misafirin gönlümüzde yeri var

Selamün aleyküm ve aleyküm selam

Genç ihtiyar yaşlı hacılarıma

Dermansız olunuz acılarıma

Gözleri sürmeli bacılarıma

Selamün aleyküm ve aleyküm selam

Mevla’mız koymasın bizi darlara

Eriştirsin sizi ilkbaharlara

İşçi esnaf memur sanatkarlara

Selamün aleyküm ve aleyküm selam

Sevdim seviyorum tüm insanları

Mevla’m hak eylemiş nice canları

Basının medyanın çalışanları

Selamün aleyküm ve aleyküm selam

Gerçek muhabbetle dolup taşınız

Kin nefreti atıp kucaklaşınız

Peygamberim demiş selamlaşınız

Selamün aleyküm ve aleyküm selam

Âşık İdris kurban tatlı dil söze

Kabukla uğraşma öze bak öze

Yediden yetmişe bütün herkese

Selamün aleyküm ve aleyküm selam