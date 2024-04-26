Selam ile başlar bizde muhabbet
Selamün aleyküm ve aleyküm selam
Böyle devam eder inandık elbet
Selamün aleyküm ve aleyküm selam
Dünya işlerinde zorlu insanlar
Mana aleminde karlı insanlar
Namuslu şerefli arlı insanlar
Selamün aleyküm ve aleyküm selam
Evvelinden tarihinden şanlılar
Yayla suyu içer dokuz canlılar
Hilal bıyık yağız delikanlılar
Selamün aleyküm ve aleyküm selam
Savaşta yatarlar siperlerine
Devreder nöbeti diğerlerine
Kahraman ordunun askerlerine
Selamün aleyküm ve aleyküm selam
Kurulan yuvanın karı çocuklar
Dört mevsimin ilkbaharı çocuklar
Gözümüzün nuru feri çocuklar
Selamün aleyküm ve aleyküm selam
Birlik ol dostunun yarasını sar
Dostlarını yokla hatırları sor
Misafirin gönlümüzde yeri var
Selamün aleyküm ve aleyküm selam
Genç ihtiyar yaşlı hacılarıma
Dermansız olunuz acılarıma
Gözleri sürmeli bacılarıma
Selamün aleyküm ve aleyküm selam
Mevla’mız koymasın bizi darlara
Eriştirsin sizi ilkbaharlara
İşçi esnaf memur sanatkarlara
Selamün aleyküm ve aleyküm selam
Sevdim seviyorum tüm insanları
Mevla’m hak eylemiş nice canları
Basının medyanın çalışanları
Selamün aleyküm ve aleyküm selam
Gerçek muhabbetle dolup taşınız
Kin nefreti atıp kucaklaşınız
Peygamberim demiş selamlaşınız
Selamün aleyküm ve aleyküm selam
Âşık İdris kurban tatlı dil söze
Kabukla uğraşma öze bak öze
Yediden yetmişe bütün herkese
Selamün aleyküm ve aleyküm selam