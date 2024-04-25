Sarhoşun mektubu asla okunmaz

Aklına geleni yazar mı yazar

Meyhanede sızar bize dokunmaz

Evine gidince azar mı azar

Hele de kendini bilmedi ise

Cebinde parası kalmadı ise

Hanımı yüzüne gülmedi ise

Evi ona olur mezar mı mezar

Herkes görür eve sarhoş geleni

Herif nara atar sarhoş şöleni

Tanıyanlar bilir fazla seleni

Yatağa girince sızar mı sızar

Kimi rakı içer kimisi şarap

Bu yüzden yuvalar oluyor harap

Akıl ver kullara hazreti yarap

Kendi mezarını kazar mı kazar

Âşık İdris içme sonu çok kötü

Zengine sormazlar yatı var yatı

Sıratı geçecek hazır kıratı

Çukuru görünce kızar mı kızar