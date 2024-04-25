Sarhoşun mektubu asla okunmaz
Aklına geleni yazar mı yazar
Meyhanede sızar bize dokunmaz
Evine gidince azar mı azar
Hele de kendini bilmedi ise
Cebinde parası kalmadı ise
Hanımı yüzüne gülmedi ise
Evi ona olur mezar mı mezar
Herkes görür eve sarhoş geleni
Herif nara atar sarhoş şöleni
Tanıyanlar bilir fazla seleni
Yatağa girince sızar mı sızar
Kimi rakı içer kimisi şarap
Bu yüzden yuvalar oluyor harap
Akıl ver kullara hazreti yarap
Kendi mezarını kazar mı kazar
Âşık İdris içme sonu çok kötü
Zengine sormazlar yatı var yatı
Sıratı geçecek hazır kıratı
Çukuru görünce kızar mı kızar