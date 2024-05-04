Nasıl yok diyorsun nerden gelirsin

Dünyayı yaradan var değil midir?

Tabiat kanunu diyebilirsin

O da Hakkın işi sır değil midir?

Kimisi inanır kimi inanmaz

Kimi der ki insan ateşte yanmaz

Şüphe var mı bunu Yaradan bilmez

Bunu görmeyenler kör değil midir?

Çağırdığın yere Sıtkıle çağır

Cennet istiyorsan yetimi doyur

Sen kendini kötü kullardan ayır

Nefsini yenmeden zor değil midir?

Toprağın altında cennet arama

Elini belini salma harama

Mazlumun hakkını kesme ver ama

Öksüzün ettiği zar değil midir?

Özünde yer verme hasede kine

Dostlarını satıp değişme bine

İdris’im zararı soruyor yine

Saygı ile sevgi kar değil midir?