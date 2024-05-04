Nasıl yok diyorsun nerden gelirsin
Dünyayı yaradan var değil midir?
Tabiat kanunu diyebilirsin
O da Hakkın işi sır değil midir?
Kimisi inanır kimi inanmaz
Kimi der ki insan ateşte yanmaz
Şüphe var mı bunu Yaradan bilmez
Bunu görmeyenler kör değil midir?
Çağırdığın yere Sıtkıle çağır
Cennet istiyorsan yetimi doyur
Sen kendini kötü kullardan ayır
Nefsini yenmeden zor değil midir?
Toprağın altında cennet arama
Elini belini salma harama
Mazlumun hakkını kesme ver ama
Öksüzün ettiği zar değil midir?
Özünde yer verme hasede kine
Dostlarını satıp değişme bine
İdris’im zararı soruyor yine
Saygı ile sevgi kar değil midir?