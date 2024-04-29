Karanfile pembe güle

Baktıkça seni görürüm

Ak zambağa mor sümbüle

Baktıkça seni görürüm

Geceleri yağan kara

Ayvaya turuncu nara

Yakınlara uzaklara

Baktıkça seni görürüm

Göllerdeki durgun suya

Denize ırmağa çaya

Gökteki güneşe aya

Baktıkça seni görürüm

Karışıp kervan göçüne

Gitsem Hindistan’a Çin’e

Dönüp kalbimin içine

Baktıkça seni görürüm

Uykuda uyanık halde

Yürürüm düşte hayalde

Her menzilde her mahalde

Baktıkça seni görürüm

Bin bir ismin tesbih dile

Çektirsen de türlü çile

Bana görünmesen bile

Baktıkça seni görürüm

Ceylanın ahu gözüne

Güzelin melek yüzüne

İdris’in kendi özüne

Baktıkça seni görürüm