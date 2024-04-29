Karanfile pembe güle
Baktıkça seni görürüm
Ak zambağa mor sümbüle
Baktıkça seni görürüm
Geceleri yağan kara
Ayvaya turuncu nara
Yakınlara uzaklara
Baktıkça seni görürüm
Göllerdeki durgun suya
Denize ırmağa çaya
Gökteki güneşe aya
Baktıkça seni görürüm
Karışıp kervan göçüne
Gitsem Hindistan’a Çin’e
Dönüp kalbimin içine
Baktıkça seni görürüm
Uykuda uyanık halde
Yürürüm düşte hayalde
Her menzilde her mahalde
Baktıkça seni görürüm
Bin bir ismin tesbih dile
Çektirsen de türlü çile
Bana görünmesen bile
Baktıkça seni görürüm
Ceylanın ahu gözüne
Güzelin melek yüzüne
İdris’in kendi özüne
Baktıkça seni görürüm