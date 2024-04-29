Karanfile pembe güle
Baktıkça seni görürüm
Ak zambağa mor sümbüle
Baktıkça seni görürüm

Geceleri yağan kara
Ayvaya turuncu nara
Yakınlara uzaklara
Baktıkça seni görürüm

Göllerdeki durgun suya
Denize ırmağa çaya
Gökteki güneşe aya
Baktıkça seni görürüm

Karışıp kervan göçüne
Gitsem Hindistan’a Çin’e
Dönüp kalbimin içine
Baktıkça seni görürüm

Uykuda uyanık halde
Yürürüm düşte hayalde
Her menzilde her mahalde
Baktıkça seni görürüm

Bin bir ismin tesbih dile
Çektirsen de türlü çile
Bana görünmesen bile
Baktıkça seni görürüm

Ceylanın ahu gözüne
Güzelin melek yüzüne
İdris’in kendi özüne
Baktıkça seni görürüm