Bir gün gelir elindeki
Sevabınla geleceksin
Mümin isen gönüldeki
Kiri pası sileceksin
Malın mülkün makam senin
Çürüyecek o gül tenin
Kurandaki elif benin
Manasını bileceksin
Gelen gitti akın akın
Sana haber gelir yakın
Nefsine dost olma sakın
Hesabınla kalacaksın
Ecel alır paşa beyi
Sen ölümden al hisseyi
Hor görme ha hiç kimseyi
Gariplere güleceksin
İbadet de aşk ve huşu
O dur nefsin kurtuluşu
Varlık ile yok oluşu
Tefekkürle alacaksın
Aşık İdris can kafeste
Ölüm dilde oldu beste
Rahmet etsin son nefeste
İman ile öleceksin