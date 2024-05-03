Bir gün gelir elindeki

Sevabınla geleceksin

Mümin isen gönüldeki

Kiri pası sileceksin

Malın mülkün makam senin

Çürüyecek o gül tenin

Kurandaki elif benin

Manasını bileceksin

Gelen gitti akın akın

Sana haber gelir yakın

Nefsine dost olma sakın

Hesabınla kalacaksın

Ecel alır paşa beyi

Sen ölümden al hisseyi

Hor görme ha hiç kimseyi

Gariplere güleceksin

İbadet de aşk ve huşu

O dur nefsin kurtuluşu

Varlık ile yok oluşu

Tefekkürle alacaksın

Aşık İdris can kafeste

Ölüm dilde oldu beste

Rahmet etsin son nefeste

İman ile öleceksin