Genel Müdürlük, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada, “Buna bağlı olarak Pazar akşam saatlerinden itibaren gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve Göller Yöresinde 06 Mayıs 2024 Pazartesi gece saatlerine kadar, İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 07 Mayıs 2024 Salı gece saatlerine kadar hafif İç Anadolu'nun doğusunda Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

ZİRAİ DON NEDİR? ZİRAİ DON NASIL OLUŞUR?

Zirai don, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi veya sıfır dereceye yaklaşması sonucunda tarımsal ürünlerde meydana gelen bir olaydır. Bu olay, bitkilerin hücrelerindeki suyun donmasına ve hücrelerin parçalanmasına neden olur. Don olayı, bitkilerin çiçeklerini, meyvelerini ve yapraklarını olumsuz etkileyerek verimi düşürür veya tamamen yok edebilir.

Zirai don, genellikle geceleri ve sabaha karşı hava sıcaklığının düşmesi sonucunda oluşur. Don oluşumunu etkileyen faktörler şunlardır:

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğünde don oluşma riski artar.

Nem: Hava nemi yüksek olduğunda don oluşma riski de artar.

Rüzgar: Rüzgar, hava sıcaklığını düşürerek don oluşumuna neden olabilir.

Bulutluluk: Bulutluluk, gece boyunca hava sıcaklığının korunmasına yardımcı olarak don oluşumunu engeller. Zirai Don Önleme Yöntemleri

Zirai dondan korunmak için birçok yöntem kullanılabilir. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır:

Sulama: Toprağı sulamak, donma noktasını düşürerek don oluşumunu engeller.

Isıtma: Bahçelerde ve seralarda ısıtma sistemleri kullanılarak don oluşumu önlenebilir.

Dumanlama: Dumanlama, hava sıcaklığını yükselterek ve don oluşumunu engelleyen bir duman tabakası oluşturarak donla mücadelede kullanılır.

Rüzgar perdesi: Rüzgar perdeleri, rüzgarın etkisini azaltarak don oluşumunu engeller.

Don örten örtüler: Bitkilerin üzerine örtülen özel örtüler, bitkileri dondan korumaya yardımcı olur.

Don dayanıklı bitkiler yetiştirmek: Dona karşı dayanıklı bitki türleri yetiştirmek zirai dondan korunmada en etkili yöntemlerden biridir.

BİTKİLER DONDAN NASIL KORUNUR?

Bitkileri dondan korumak için aşağıdaki önlemler alınabilir:

Bitkileri soğuktan korumak için üzerlerine örtü örtebilirsiniz.

Bitkileri sulayarak toprağı nemlendirebilirsiniz. Bitkileri rüzgardan korumak için rüzgar perdesi kullanabilirsiniz.

Dona karşı dayanıklı bitki türleri yetiştirebilirsiniz.

TARIMDA DON NEDİR?

Tarımda don, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi veya sıfır dereceye yaklaşması sonucunda tarımsal ürünlerde meydana gelen bir olaydır. Bu olay, bitkilerin hücrelerindeki suyun donmasına ve hücrelerin parçalanmasına neden olur. Don olayı, bitkilerin çiçeklerini, meyvelerini ve yapraklarını olumsuz etkileyerek verimi düşürür veya tamamen yok edebilir.

ZİRAİ DONUN ZARARLARI

Zirai don, tarımsal üretime büyük zararlar verebilir. Don olayının neden olduğu zararlar şunlardır:

Verim düşüklüğü: Don olayı, tarımsal ürünlerin verimini düşürür veya tamamen yok edebilir.

Kalite düşüklüğü: Don olayı, tarımsal ürünlerin kalitesini düşürür.

Ekonomik kayıplar: Don olayı, tarım üreticilerinin büyük ekonomik kayıplara uğramasına neden olur.