Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grupta oynanacak 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta 25. hafta maçları 5 Mayıs Pazar günü oynanacak. Grupta oynanacak 4 müsabakayı yönetecek hakemlerin isimleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta oynanacak 12 Bingölspor-Yozgat Bozokspor maçını Serkan Pınar, Erzincan Ulalarspor-Kangal Termikspor maçını Hacı Güverti, Malatyaspor-Rüstempaşaspor maçını Abdulkadir Oralı ve Hacılar Erciyesspor-Dersimspor maçını Oğuzhan Çam yönetecek.