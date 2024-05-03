Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Gelecek ve Saadet Partisi TBMM grubunun meclise sunduğu "Mali müşavirlerin çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi” konulu araştırma teklifinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesine ilişkin eleştiride bulundu.

Başkan Ömer Aydoğmuş, "Mali müşavirler, ülke ekonomisinin önemli bir parçasıdır ve hak ettikleri değeri görmelidirler" dedi.

Gelecek ve Saadet Partisi grubunun meclise sunduğu, mali müşavirlerin çalışma koşullarına değinen araştırma önerisinin Cumhur İttifakı grubu tarafından reddedildiğini belirten Aydoğmuş, iktidarın her soruna göz yumruğunu ifade etti.

Aydoğmuş, konuyla ilgili şunları söyledi: "Buradan AKP ve MHP içerisinde siyaset yapan mali müşavirlere sesleniyorum. Yıllardır çözülmeye mali müşavirlerin tahsilat, iş yükü ve mali sorumluluk problemleri ile insanca yaşama hakları konusunda biz bir adım attık, peki siz neden destek olmuyorsunuz? Her şeyi ret ederek hangi problemleri çözeceksiniz? Buradan teklifimize ret veren AKP ve MHP grubunu şiddetle kınıyorum. Siz doğru olan hiç bir şeyi onaylamıyor, menfaat odaklı yaşıyorsunuz. Sizler millete hizmet değil millete ihanet içindesiniz" dedi.