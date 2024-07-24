AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda gazetecilerin toplumsal önemine vurgu yaptı.

Milletvekili Şahan, mesajında gazetecilerin önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı: “Bugün, basın özgürlüğünün ve sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olan 24 Temmuz'u Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle Yozgat ilimizde görev yapan tüm basın mensuplarının bu özel günlerini en içten dileklerimle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Gazetecilik, toplumun haber alma hakkını güvence altına alan, demokrasinin işleyişinde temel bir rol üstlenen kutsal bir meslektir. Objektiflik ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak, kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirme görevini üstlenen basın mensupları, toplumun sesi olma sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Özellikle Yozgat ilimizde, yerel haberlerin tarafsız bir şekilde sunulması ve toplumun günlük yaşantısına ışık tutulması, basın mensuplarımızın özverili çalışmaları sayesinde mümkün olmaktadır. Bu vesileyle, Yozgat'ın dört bir yanında görev yapan tüm gazetecilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum. Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından olan basının, her zaman özgürce görev yapabilmesi ve toplumun aydınlatılmasında etkin rol alması dileğiyle, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı bir kez daha kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum."