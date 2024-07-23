22 yıllık AK Parti iktidarının Yozgat'a sağladığı yatırımlar ve hizmetleri anlatarak halkla iç içe olan Başkan Altuntaş, şehrin ve bölgelerin gelişimini destekleyen çalışmaları vurguluyor.

Başkan Altuntaş, sağlıktan eğitime, sanayiden tarıma şehre yönelik yapılan hizmetlere değinerek halkın bilinçlenmesine katkı sağlıyor.

Gündüz programlarının yanı sıra akşamları da esnaf ziyaretlerini sürdüren İl Başkanı Çelebi Altuntaş, vatandaşlarla samimi diyaloglar kurarak gönüllere dokunuyor.

Yozgat’a Cumhuriyet tarihi boyunca adeta devrim niteliği taşıyan yatırımların AK Parti iktidarları döneminde yapıldığını vurgulayan Başkan Altuntaş, “Muhalefet partileri yapılan hizmetleri, yatırımları görmezden gelmeye çalışsa da yapılan bunca yatırımı halkımız ve kamuoyu her zaman takdir ediyor. Yozgat Şehir Hastanesi Türkiye’de ilk Yozgat’ımıza açıldı ve bölgemize sağlık hizmeti sunuyor. AK Parti kurulmadan önce, ambulans bulmakta sıkıntı yaşarken bu acil vakalarda ambulans helikopter ile sevkler yapılmaktadır. Hastanede vatandaşlarımız rehin alınırdı. Bunu ister muhalefet ister muhalif kimse inkar edemez. Sağlık alanında Yozgat’ımızda adeta çığır açıldı. İlçelerimiz dahil modern devlet hastanelerine kavuştu. Yine eğitimde sadece merkez değil tüm ilçe ve beldelerimizde yeni modern okullarda çocuklarımız eğitimlerini sürdürmektedir. Yüzde 70’e varan hibe destekleri ile deden kalma değil son derece modern araç ve ekipmanlarla çiftçilerimiz modern çiftliklerde üretimlerini sürdürmektedirler. Cemil Çiçek Eğitim Merkezi, Bozok Üniversitemiz, Diyanet Eğitim Merkezi, Adli Tıp Kurumu ve daha sayamadığımız pek çok yatırımlar AK Parti iktidarı sayesinde Yozgat’ımıza kazandırıldı. Kara tren hayalimizi hızlı trenle taçlandıran yine AK Parti iktidarı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Havalimanı da önümüzdeki yıl hizmete açılacak. Yozgat’ımız bu anlamda hem karadan hem havadan dünya ya açılan kapı olacak. Elbette bu hizmetlere yenilerinin eklenmesi için bizlerde tüm teşkilatlarımızla birlikte Sayın Milletvekillerimiz Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan’ın da desteği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“YOZGAT–BOĞAZLIYAN (ATATÜRK YOLU) İLE İLGİLİ DE ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ”

Geçtiğimiz günlerde yaşanan trafik kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini ileten Başkan Altuntaş, Yozgat Boğazlıyan yolunun bölünmüş yol yapılması için çalışma içerisinde olduklarını belirterek, Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve Milletvekili Süleyman Şahan’ın bu konuyla yakından ilgilendiğini ifade etti.