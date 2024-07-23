Partililerle birlikte Millet Bahçesinde yapılan çalışmaları inceleyen İl Başkanı Abdullah Yaşar, “Yozgat unutulan şehir diyorduk maalesef uyutulan şehir haline dönüştü” dedi.

“YOZGAT UYUTULAN ŞEHİR HALİNE DÖNDÜ”

Başkan Yaşar yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 1 ay önce Yozgat Şehir Stadyumu ile ilgili bir basın açıklaması yapmıştık. Yozgat Şehir Stadyumu kaderine terk edilmiş vaziyette bırakılmış. Yozgat unutulan şehir diyorduk maalesef uyutulan şehir haline dönüşmüştür. O günden bu tarafa iktidar yöneticileri açıklamalar yaptılar bizler Yozgat’a sahibiz, Yozgat’ın sorunlarına sahibiz, Yozgat’ın sorunlarını çözeceğiz dediler bugüne kadar bir arpa boyu mesafe alamadılar. Şehir stadyumumuz orada çürümeye terk edilmiş vaziyette inşaat yarım duruyor. Eski valiliğin önünde bulunan Cumhuriyet Parkının terk edilmiş. Cumhuriyet Parkının inşaat alanında hiçbir çalışma yok. Çapanoğlu Büyük Cami etrafında ki çevre düzenlemesi orası yarım şekilde bırakıldı orayı sahiplenen yok. Yozgat kaderine terk edilmiş” dedi.

“ATATÜRK YOLU ÖLÜM YOLUNA DÖNDÜ”

Atatürk yolunun ölüm yoluna döndüğünü söyleyen Başkan Yaşar, “3 gün önce iki ailenin ocağına ateş düştü trafik kazasında bir aile yok oldu bir genç kardeşimiz hayatını kaybetti. Yozgat’ta ki siyasetçilerimiz, milletvekillerimiz boy boy resim çektiriyorlar gazetelere demeç veriyorlar. Bakanları ziyaret ediyorlar. Yozgat’ın sorunlarını çözeceğiz diyorlar ama Atatürk yolu ile alakalı bir arpa boyu mesafe alamıyorlar. Yozgat’ta seçilmiş milletvekillerimiz bu konulardan bir haberler” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLAR MAĞDUR EDİLDİ”

Yaşar açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Valilik binasının karşısında bulunan Millet Bahçesinin yerinde vatandaşlarımızın evleri yıkıldı hala evleri teslim edilmedi. Vatandaşlarımız mağdur edildi. TOKİ inşaatı hala bitmedi yıllardır vatandaşlarımız mağdur. Millet Bahçesi de yarım bırakıldı. Millet Bahçesinde çimler, ağaçlar kurumuşu vaziyette. Süs havuzlarında bulunan fıskiyeler çalışmaz durumda. Yozgat’ta son günlerde artan sıcaklıklardan dolayı burada bulunan ağaçlar ve çimler kurumuş durumda yapılan inşaat yarım kalmış. Buradan cumhurbaşkanına sesleniyorum. Yozgat size en çok yo veren iller arasında yer alıyor yüzde 76 oy verdi. Lütfen Yozgat’a sahip çıkın. Eğer Yozgat’ı kaderiyle baş başa bırakırsanız ilk fırsatta Yozgatlı da sizi sandıkta kaderinizle baş başa bırakacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilimizin sorunlarını her alanda gündeme getirmeye takipçisi olmaya devam edeceğiz. Anlattığımız sorunlar çözülmezse yine bu sorunları da Türkiye Büyük Millet Meclisine kadar taşıyacağız ve takipçisi olacağız. Bizler hiç kimseden bir yardım talep etmiyoruz görevinizi yapın diyoruz. Buralara harcanan paralar, yapılan masraflar kimsenin parası değil bu milletin tüyü bitmemiş yetimin parasıdır. Projeler yarım bırakılarak ülke yönetilmez. Bizler diyoruz ki ya yönetin, ya yönetemiyorsanız yönetemiyoruz deyin Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi yönetmeye hazır.”