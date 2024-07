Atatürk yolunun tek şeritli olduğunu ve bu durumun sürücülerin güvenliği açısından büyük riskler taşıdığını söyleyen Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, konuyu daha önce Meclis gündemine taşıdığını belirtti. Sedef, Meclis kürsüsünde dile getirdiği ve verdiği önergelerle defalarca gündeme taşıdığı Atatürk yolunun bölünmüş yol olarak düzenlenmesinin artık elzem bir hal aldığını vurguladı.

Atatürk yolu üzerinde meydana gelen kaza ile ilgili konuşan Milletvekili Sedef, “Hafta sonu Atatürk yolu üzerinde meydana gelen elim trafik kazası hepimizi üzmüştür. Öncelikle hayatını kaybeden hemşerilerimize Allah’tan rahmet kederli aileleri ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyorum” dedi.

Konuyu daha önce Meclis gündemine taşıdığını ifade eden Sedef, “Yozgat’ımıza yapılan yatırımlar önemlidir ancak daha önce Meclis kürsüsünden dile getirdiğimiz ve verdiğimiz önergelerle defalarca gündeme getirdiğimiz Atatürk yolunun bölünmüş yol olarak düzenlenmesi artık elzem bir hal almıştır” diye konuştu.

“BÜYÜK RİSKLER OLUŞTURMAKTA”

Atatürk yolunun tek şeritli olduğunu ve bu durumun sürücülerin güvenliği açısından büyük riskler oluşturduğunun altını çizen Sedef, “Yozgat merkezden Boğazlıyan ilçemize, oradan da Kayseri ilimize ulaşımı sağlayan Atatürk yolu şu an itibarıyla tek şeritlidir ve oldukça dar bir yapıya sahiptir. Bu durum sürücülerin güvenliği açısından büyük riskler oluşturmaklardır. Özellikle tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde yaşanan trafik kazaları maalesef can kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenle, Boğazlıyan ilçemiz ile Yozgat arasında bölünmüş yol yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda, Yozgat merkezden geçen uluslararası E88 kara yolu trafik yoğunluğunu kaldıramıyor ve projesi hazır olan çevre yolu da bir an önce yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.