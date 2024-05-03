Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü, Ankara Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen “Cumhuriyetin Kuruluşundan Türkiye Yüzyılına Türk Spor Kongresi"ne katıldı.

T.C. Spor Bakanlığı ve Kültür Bakanlığının himayesinde T.C. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun katkı ve katılımlarıyla 25-27 Nisan 2024 tarihinde Ankara Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen “Cumhuriyetin Kuruluşundan Türkiye Yüzyılına Türk Spor Kongresi"nde Bozok Üniversitesini, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü temsil etti.

Dekan Prof. Dr. Güçlü, gerçekleştirilen kongrede “Türkiye'de Engelli Sporcu Olmak” konulu oturumun moderatörü olarak görev aldı.

Kongrede, üç gün boyunca “Türk Spor Tarihinin” yüzyıl içerisindeki gelişmeleri ve hedefleri üzerine çok sayıda bildiri ve oturumlar gerçekleştirildi. Özellikle Türkiye Cumhuriyetinin 1924 Olimpiyat Oyunlarına katılışı ve 100 yıl sonra 2024 Paris Olimpiyatları üzerine söyleşiler yapılan kongrenin, coşkulu bir şekilde Atatürk'ün inşa ettirdiği tarihi binada kapanışı yapıldı.