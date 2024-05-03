Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Park’ta daha önce yapılan ve ancak kapalı duran mescidi Cuma namazı ile birlikte hizmete sunduklarını söyledi.

Başkan Arslan, “Yozgat için İyilik, güzellik ve hayırlara vesile olmaya devam edeceğiz” dedi.

Arslan yaptığı açıklamada, “Yozgat Park Yozgat’ın en önemli sosyal alanlarından birisi. Burada 5 yıl önce yapmış olduğumuz bir mescid var. Yapıldığı günden beri bu mescid kapalı duruyordu. Şimdi Yozgat İl Müftülüğümüzle görüşerek ve Cuma namazı vesilesiyle mübarek günde, mübarek bir saatte mescidimizi tekrardan halkımızın hizmetine sunmuş olduk. İlk defa bugün burada Cuma namazı kılındı. İnşallah önce Cuma namazı vesilesiyle sonra da vakit namazı vesilesiyle bu güzel mescidimiz hemşehrilerimize hizmet verecek. Böyle küçük ama güzel bir mescidi Yozgat’ımıza kazandırdığımız için de çok mutluyuz. İnşallah burada güzelliklere ve iyiliklere vesile olacaktır. Yozgat’ımız için mahallelilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yozgat İl Müftülüğümüze bizlere göstermiş olduğu yakınlıktan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.