İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalımalar neticesinde il genelinde 345 olayda 343 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi.

Konu ile ilgili müdürlükte tarafından yapılan açıklamada “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak 15-30 Nisan 2024 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan çalışmalar neticesinde; il genelinde 345 olayda 343 şüpheli şahıs yakalanmıştır. 34 bin 608 şahıs ve 19 bin 344 araç sorgulanmış, 2 bin 526 araca toplamda 5 milyon 658 bin 808 lira cezai işlem uygulanmış, 149 araç trafikten men edilmiştir. 567 umuma açık yer denetlenmiştir. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 39 şahıs yakalanmıştır.

Asayiş suçlarından 16 şahıs tutuklanmış, yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet bıçak, 1 adet av tüfeği, 29 adet fişek ele geçirilmiştir.

Terör Suçları ile Mücadele kapsamında; FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olma suçundan 3 şahsa işlem yapılmış, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli şahıs tutuklanmıştı. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 9 adet dijital materyal ele geçirilmiştir.

Narkotik Suçları ile Mücadele kapsamında; TCK 191 Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan 25, TCK 188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan 3 şahıs olmak üzere toplamda 28 şahsa işlem yapılmış, 3 şahıs tutuklanmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 564 adet sentetik ecza maddesi, 53,69 gr. metamfetamin maddesi, 11,45 gr. sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1,24 gr. esrar maddesi, 1,20 gr. Hint keneviri tohumu, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı pipe ve 5 bin 150 lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilmiştir.

Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında; 5607 SKM suçu kapsamında 1 şahsa işlem yapılmış, gerçekleştirilen operasyonlarda; 11 bin 440 gr kıyılmış kaçak tütün, 5 bin adet boş kaçak makaron, 27 bin 280 adet dolu kaçak makaron ele geçirilmiştir.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında; 316 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapılmış, 15 ikamet kontrol edilmiş ve 1 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında ilimiz genelinde; 7 bin 90 vatandaş, 875 öğrenci, 201 işyeri, 24 okul, 36 muhtar ziyaret edilerek bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.