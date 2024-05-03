Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bebek ve Çocuk Kütüphanesinde yazar okul buluşması etkinliği düzenlendi.

Çocuk kitapları yazarı Yağmur Karacan’ın katılımıyla düzenlenen programda çok sayıda çocuk ve aileler katıldı.

Programda bir açıklama yapan Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bebek ve Çocuk Kütüphanesi sorumlusu Halime Yıldırım, “Yozgat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait olup 2021 yılından beri hizmet vermekte. Burada aslında Yozgat halkının gerçekten çok tanıtım olarak duymadığı çok güzel aktivitelerin olduğu bir yer ücretsiz hizmet veriyor. Hiçbir velimizden ücret talep etmiyoruz ama gerçekten okul öncesi grupları için nitelikli etkinlikler düzenleniyor. Burası büyük kütüphanenin küçük kısmı diyebiliriz. Burada çocuklar çok güzel eğleniyorlar bahçe etkinlikleri yapıyoruz aslında günümüz eğitim sisteminin anlayışına göre etkinlikler yapıyoruz. Randevularımızı alıyoruz daha sonra etkinliklerimizi yapıyoruz çokta talep var. Bugünde Çocuk kitapları yazarı Yağmur Karacan’ı davet ederek etkinlik düzenledik. Velilerimiz ve çocuklarımız çok mutlu oldu. Yazdığı kitaplarını bizlere tanıtma fırsatı oldu. Masal saatimizde Çocuk kitapları yazarı Yağmur Karacan yaptı. Çok verimli bir gün geçirdik kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çocuk kitapları yazarı Yağmur Karacan ise yaptığı açıklamada, “25 yaşındayım Yozgatlıyım genç süper kahraman olmak istiyor kitabının yazarıyım. Bu kitap çocukların süper kahramanları olan ilgisinden dolayı çıktı ve çocuklara aslında çokta büyük şeyler olmadan nasıl küçük şeylerle süper kahraman olabileceğini anlatmaya çalıştık. Bugünde Bebek ve Çocuk Kütüphanesine misafir olduk çocuklarla birlikte kitap okuduk kıs bir etkinlik yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.