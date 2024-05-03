AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan ve AK Parti il yönetimi, Vali Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette il geneli yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Özkan, Milletvekilleri ve il yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Milletvekili Abdulkadir Akgül, “Yozgat Valimiz Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ettik. Sayın Valimizle ilimiz özelinde yapılan çalışmalarla alakalı bilgi alışverişinde bulunduk” dedi.

Milletvekili Süleyman Şahan ise “Yozgat Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret ederek, ilimiz özelinde istişarelerde bulunduk. Sayın Valimize nazik misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.