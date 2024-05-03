Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası Yozgat’ta yapılacak.

Türkiye'nin ilk milli parkı olan Çamlık'ta 07 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yarışmalara, 33 ilden 64 takım ve 320 sporcu katılacak.

Yozgat Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası heyecanı başlıyor! 07 Mayıs 2024'te Türkiye'nin ilk milli parkı olan Çamlık'ta gerçekleşecek olan yarışmalara, 33 ilden 64 takım ve 320 sporcu katılacak. Tüm sporcularımıza şimdiden başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.